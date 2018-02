Zwei Greenpeace-​​Aktivisten müssen in Haft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Aktion sorgte für großes Aufsehen: Im vergangenen Oktober waren Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace in das Gelände des Atomkraftwerks Cattenom eingedrungen und hatten dort ein Feuerwerk gezündet. Am Dienstag standen einige Akteure nun in Thionville vor Gericht.

Dieses verurteilte zwei Aktivisten zu zwei Monaten Gefängnis. Sechs weitere Beteiligte erhielten fünf Monaten auf Bewährung. Greenpeace France wurde zudem zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Yannick Rousselet, der laut dem Gericht für die Aktion verantwortlich war, erhielt wegen «Beihilfe» ebenfalls fünf Monate auf Bewährung. Greenpeace muss dem Betreiber EDF außerdem Schadensersatz in Höhe von 50.000 Euro bezahlen.

[DIRECT] #ProcèsEDF à Thionville — Les 6 autres activistes écopent de 5 mois avec sursis. Yannick Rousselet, chargé de campagne et militant historique de Greenpeace France écope également de 5 mois avec sursis. Greenpeace France est condamnée à verser 20 000 € d'amende. 2/5 — Greenpeace France (@greenpeacefr) 27. Februar 2018

«Greenpeace Frankreich und seine Aktivisten haben sofort beschlossen, gegen dieses harte Urteil Berufung einzulegen. Es ist das erste mal, dass Mitglieder unserer Organisation zu einer Haftstrafe verurteilt wurden», schrieb Greenpeace France in einer Pressemitteilung.

Alors que l'audience se poursuit à l'intérieur du Tribunal de grande instance de Thionville, il est temps pour le comité de soutien de quitter les lieux. Merci à toutes celles et ceux qui ont exprimé leur soutien à nos activistes aujourd'hui ! #ProcèsEDF pic.twitter.com/A2evzJbMtI — Greenpeace France (@greenpeacefr) 27 février 2018

[DIRECT] #ProcèsEDF — Aurélien, Membre vun Greenpeace Frankraïch, huet elo och den Audienz-Sall verloos fir den Leit, déi komm sinn fir d’Aktivisten ze ënnerstëtzen, een kuerzen Rapport ze maachen vun deem wat bis elo dobannen geschitt ass. pic.twitter.com/uSsKFTVSBF — GreenpeaceLuxembourg (@Greenpeace_Lux) 27 février 2018

(L'essentiel)