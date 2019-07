Bei 28 Grad droht dem AKW Cattenom der Hitze-​​Stopp

Die erste Hitzewelle ist vorbei, der Juni 2019 war der heißeste Juni aller Zeiten, doch laut Wetterexperten könnte es in den kommenden Wochen noch heftiger werden. «Wegen der Sahara-Hitze wird das Kühlwasser zu warm – manchen Kraftwerken droht sogar die Abschaltung.» Davor warnte Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der vergangenen Woche im Gespräch mit der Bild.

2018 ging ein Meiler vom Netz



Im August 2018 wurde der Reaktor 1 des Atomkraftwerkes Saint Alban südlich von Lyon angehalten und vom Stromnetz getrennt, um eine übermäßige Erhitzung der Rhone zu verhindern. EDF drosselte zudem die Leistung des Atomreaktors Fessenheim 2 unweit der deutschen Grenze. Das Kraftwerk im Elsass ist das älteste noch laufende Atomkraftwerk Frankreichs.



Derzeit speisen die Cattenom-Anlagen 2, 3 und 4 das nationale Netz; Anlage 1 ist seit dem 11. Mai wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. Anlage 3 wird ab Ende Juli für zwei bis drei Monate abgeschaltet, teilte der Energiekonzern EDF mit.



Knapp 46 Grad sind im Juni in Frankreich gemessen worden. «Wir müssen davon ausgehen, dass der ein oder andere Atommeiler in Frankreich in den kommenden Tagen vom Netz gehen oder in seiner Leistung gedrosselt werden muss», warnte Jung. Droht den Atomkraftwerken unseres Nachbarlandes 2019 eine Sommerpause?

«Bisher keine Einschränkungen»

Das Kernkraftwerk Cattenom in Lothringen bezieht sein Kühlwasser aus der Mosel. Dort, zehn Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt, sei es bisher zu keinen Einschränkungen gekommen, so Antoine Frenoy, Pressesprecher des französischen Energiekonzerns EDF in Cattenom, gegenüber L'essentiel.

«Das Flusswasser durchläuft unsere Türme, wo es durch einen natürlichen Luftstrom gekühlt wird, ein Teil davon verdampft dann in die Atmosphäre. Das zur Kühlung verwendete Wasser wird zunächst in den künstlichen See von Mirgenbach gepumpt, bevor es wieder in die Mosel zurückfließt», erklärt Frenoy. So soll die zusätzliche Erwärmung des Flusses verhindert werden.

Mosel darf nicht wärmer als 28 Grad sein

Die Temperatur des in die Mosel zurückfließenden Kühlwassers dürfe nicht höher als 1,5 Grad über der Ausgangstemperatur des Flusswassers liegen. In Cattenom werde täglich die Temperatur der Mosel gemessen. «Wir dürfen die 28-Grad-Marke nicht überschreiten», sagt Frenoy. Erst, wenn Mirgenbach oder Mosel wärmer als 28 Grad seien, werde die Produktion des Kraftwerkes heruntergefahren.

«Die Temperatur der Mosel beträgt derzeit um die 27 Grad. Und sie wird in den kommenden Tagen weiter sinken«, teilt Frenoy mit. Der kühlende Mirgenbachspeicher hatte eine Durchschnittstemperatur von 25 Grad. «Die derzeitige Hitzewelle hat keinen Einfluss auf die Sicherheit unserer Anlagen». Auch die Stromversorgung in Frankreich sei «derzeit nicht in Gefahr». Doch die nächste Hitzewelle kommt bestimmt. «In diesem Fall können wir die Leistung im Atomkraftwerk zurückfahren und auf erneuerbare Energiequellen setzen, auf Wind- oder Solarenergie«, so der Pressesprecher.

(Franziska Jäger/L'essentiel)