30 Zentimeter Schnee bedecken die Vogesen

Der Spätsommer hat in diesem Jahr lange durchgehalten und bis Mitte Oktober milde bis warme Temperaturen gebracht. Nun wird es in Luxemburg und der Großregion aber deutlich kühler: In den Vogesen sind bereits mehere Zentimeter Schnee gefallen. Auf dem Champ du Feu misst die weiße Decke nach Schneefällen in der Nacht von Freitag auf Samstag sowie am Sonntag stolze 30 Zentimeter. Auch in anderen Gebieten stimmen die Bedingungen für Ski- und Snowboardfahrer.

Auch in Luxemburg geht das Quecksilber merklich nach unten: In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch erwarten die Wetterexperten von Météolux Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Dienstagnachmittag wird in Luxemburg der erste Schneefall erwartet.

(sw/L'essentiel)