30 Gäste feiern Corona-​​Sex-​​Party in Swingerclub

Insgesamt 30 Personen hatten sich am Samstag in einem Swingerclub in Grünstadt zu einem illegalen Sex-Treffen verabredet. Ein Zeuge bekam davon allerdings Wind und verpfiff die Personen bei der Polizei. Die Beamten machten daraufhin kurzen Prozess und statteten den Gästen einen Besuch ab.

Als die Teilnehmer der Sex-Corona-Party die Beamten sahen, versuchten einige noch die Flucht zu ergreifen. Doch die Polizei war schneller und konnte alle Personen in dem Etablissement anhalten. Anschließend nahmen die Beamten die Personalien der Swinger-Fans auf und schickten sie nach Hause.

«Der Betreiber sowie die festgestellten teilnehmenden Gäste müssen nun mit einem Bußgeldbescheid nach der Corona-Verordnung rechnen», teilte die Polizei mit.

(L'essentiel/wil)