Fünf Jungen werden bei Thionville von Auto erfasst

Am Freitagmorgen hat sich gegen 7:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Ortschaft Kirschnaumen, östlich von Thionville, unweit der Grenze zu Luxemburg, ereignet. Wie die Zeitung Républicain Lorrain berichtet, stand eine Gruppe von acht Teenagern an einer Bushaltestelle an der D956, in der Nähe der Kirche, als ein Fahrzeug mindestens fünf von ihnen erfasste.

Die Fahrerin verlor Berichten zufolge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, möglicherweise aufgrund der Eisglätte, und fuhr in die Bushaltestelle. 23 Feuerwehren aus Thionville, Hayange, Algrange, Sierck-les-Bains und Yutz, wurden zum Unfallort entsandt. Die Opfer, deren Verletzungen zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind, wurden in das Bel-Air-Krankenhaus in Thionville gebracht.

(ppL'essentiel)