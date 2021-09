Wird in Saar-​​Nachtclubs bald wieder getanzt?

Am heutigen Freitag ist die Verlängerung der bisher gültigen Corona-Maßnahmen im Saarland in Kraft getreten. Doch eine neue Verordnung steckt offenbar bereits in der Pipeline. «Die saarländische Landesregierung arbeitet an einer Neufassung, die der gestiegenen Impfquote Rechnung trägt», teilt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums «L'essentiel» auf Anfrage mit. Das Saarland liegt bei der Impfquote bundesweit auf dem zweiten Platz, 69,5 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

Während rund um das Saarland auch Nachtclubs unter verschiedenen 3G- oder 2G-Regelungen wieder ihrem Betrieb nachgehen dürfen, schauten saarländische Veranstalter bisher in die Röhre – die geltenden Auflagen waren für sie nicht realisierbar. In zwei Wochen soll sich das aber ändern. Das Wirtschaftsministerium unter Führung von Anke Rehlinger (SPD) habe mit Virologen und Branchenvertretern ein Konzept erarbeitet, «um wirtschaftlichere Perspektiven für Clubs und Veranstalter zu ermöglichen».

Das sogenannte «Ermöglichungskonzept» sei mit der neuen Verordnung Ende September vorgesehen, so der Sprecher. Details aus dem Konzept wurden noch nicht genannt, derzeit befinde es sich in der regierungsinternen Anhörung.

(mei/L'essentiel)