Fahrer kracht auf Flucht vor Kontrolle in Leitplanke

Eine Streife der Bundespolizei wollte in der Nacht auf Mittwoch einen Autofahrer kontrollieren, der auf der Autobahn 620 in Richtung Saarlouis unterwegs war. Das teilte die Polizei Völklingen am Mittwochmittag mit. Als der 29 Jahre alter Mann am Steuer eines silbernen Peugeot die Beamten bemerkte, gab er Gas. Die Verfolgungsjagd im Auto endete auf Höhe der Ausfahrt Völklingen-City mit einem Unfall.

Der junge Mann versuchte seine Flucht dann zu Fuß fortzusetzen. Er sprach einer Frau an und bat vergeblich darum, dass diese ihn nach Metz fahre. Der 29-Jährige flüchtete weiter Richtung Saarwiesenstraße, dort konnten die Beamten ihn vorläufig festnehmen. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

(L'essentiel)