Blutüberströmte Leiche auf Raststätte gefunden

Auf der Raststätte Homburg/Saar an der Autobahn 6 ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fanden Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag die Leiche.

Die Todesursache und die Identität des Toten waren zunächst unklar. Möglicherweise könne es sich um einen seit mehreren Tagen vermissten Lkw-Fahrer handeln, teilte die Polizei weiter mit.

Laut der Saarbrücker Zeitung sei die Leiche blutüberströmt gewesen, die Polizei könne ein Tötungsdelikt nicht ausschließen. Eine Obduktion am Dienstag soll Klarheit bringen.

(pw/L'essentiel/dpa)