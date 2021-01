Lothringer Restaurants kochen auf der Stelle

Die am Montag live auf YouTube, Facebook und Instagram übertragene Preisverleihung des «Guide Michelin 2021» hielt für Lothringens Köche zum zweiten Mal in Folge keine guten Überraschungen bereit. Von den 57 beworbenen Restaurants (54 für den ersten Stern, zwei für den zweiten Stern und ein Drei-Sterne-Restaurant) befindet sich kein einziges in Lothringen. Ganz anders im Elsass: Vier Lokale erhielten hier ihren ersten Stern: Le Jardin secret, Au Crocodile (Straßburg), Les Plaisirs gourmands (Schiltigheim) und Au Gourmet (Drusenheim).

Nur ein Koch hat es in diesem Jahr geschafft, dem prestigeträchtigen Club der drei Sterne beizutreten. Alexandre Mazzia aus Marseille (Restaurant AM) gehört jetzt zu den 30 Drei-Sterne-Köchen in Frankreich. Der Restaurant-Führer hat außerdem 33 neue grüne Sterne an Restaurants vergeben, die sich einer «nachhaltige» Küche verschreiben. Aber auch von diesen steht keines in Lothringen.

Bravo à Alexandre Mazzia 3 étoiles au Guide MICHELIN 2021 Le papier ici : https://t.co/eJNkmZvcvE pic.twitter.com/poOGOB5AWT — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 18, 2021

Sterne-Restaurants in Lothringen:

-La Bonne Auberge, in Stiring-Wendel (Moselle)

-Quai des Saveurs, in Hagondange (Moselle)

-L'Arnsbourg, in Baerenthal (Moselle)

-L'Auberge Saint-Walfried, in Sarreguemines (Moselle)

-Chez Michèle, in Languimberg (Moselle)

-Toya, in Faulquemont (Moselle)



-Château d'Adoménil, in Lunéville (Meurthe-et-Moselle)

-Transparence, in Nancy (Meurthe-et-Moselle)



-Les Ducs de Lorraine, in Épinal (Vosges)



(pp/L'essentiel)