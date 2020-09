Fallschirmspringer stirbt in der Eifel

Am Sonntag Abend kam es in Föhren (Landkreis Trier-Saarburg) zu einem tragischen Unfall. Ein 49 Jahre alter Fallschirmspringer aus der Verbandsgemeinde Südeifel war am Sonntagabend am Flugplatz Föhren aus mehreren Metern abgestürzt. Schwer verletzt kam er in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Sprecher. Der Mann sei mit mehreren Springern unterwegs gewesen.

(L'essentiel/dpa)