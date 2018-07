Pony-​​Dieb färbte «Tarzan» das Fell

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der genaue Tathergang bleibt weiterhin ein Rätsel, aber Tarzan ist wieder da! Leider hat sich das achtjährige Shetlandpony etwas verändert, seit er vor über zwei Monaten verschwunden ist. Der vermeintliche Pferdedieb, von dem weiterhin jede Spur fehlt, hatte dem Tier in der Zwischenzeit die Mähne abgeschnitten und das Fell dunkel gefärbt. Vermutlich sollte dessen Herkunft verschleiert werden.

Zeugen hatten am 14. Juli ein scheinbar herrenloses Pony auf einer Wiese zwischen Klausen und Osann-Monzel festgestellt und sich des Tieres angenommen. Unterstützt durch die Nutzung sozialer Medien konnte der Eigentümer dieses Ponys ausfindig gemacht werden. Tatsächlich handelte es sich bei dem nun in Klausen aufgefundenen Tier um den im Tälchen gestohlenen Tarzan. «Erst konnten wir es gar nicht glauben. Als wir zu 100 Prozent sicher waren, dass er es war, war die Freude groß und unsere Tochter hat sich richtig gefreut und Tränen in den Augen gehabt.», erinnert sich die erleichterte Ponybesitzerin.

Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei bisher nicht. Auch ist ungeklärt, wie das Pony aus dem Tälchen auf die Wiese zwischen Klausen und Osann-Monzel kam und wo es zwischenzeitlich gehalten wurde. Daher bittet die Polizei in Konz weiterhin um Zeugenhinweise zur Tat, zum Transport oder zum Aufenthaltsort des Shetlandponys unter der Telefonnummer +49 6501/92680 oder per Email unter pwkonz(at)polizei.rlp.de

(dm/L'essentiel)