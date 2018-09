Belgien will 4000 Haussschweine töten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Um der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in der Provinz Luxembourg Herr zu werden, steht Belgien offenbar davor, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Nachdem die Behörden im Süden des Landes in der Gemeinde Étalle Mitte September Dutzende tote Wildschweine entdeckt hatte, richteten sie zunächst eine 63.000 Hektar große Sperrzone ein, in der Wanderungen, der Forstverkehr sowie die Jagd untersagt wurden.

Obwohl die für Schweine tödliche, für Menschen aber ungefährliche Krankheit bisher nur bei Wildschweinen nachgewiesen wurde, will der belgische Landwirtschaftsminister Denis Ducarme nun einen Beschluss unterzeichnen, der die Tötung aller Hausschweine im Befallsgebiet im Dreiländereck zu Luxemburg und Frankreich anordnet. Vorsorglich sollen also 4000 gefährdete Schweine geschlachtet werden. Dadurch sollen die Ausbreitung der Krankheit verhindert und der landwirtschaftliche Sektor geschützt werden.

Die Viehzüchter sollen für ihre wirtschaftlichen Einbußen jeweils zu 50 Prozent von der EU-Kommission und dem belgischen Staat entschädigt werden.

(fl/L'essentiel)