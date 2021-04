Metallpfähle sollen Winzern die Arbeit erleichtern

In langen Reihen stehen die Rebstöcke an gespannten Drähten Spalier: Möglich wird das durch Metallpfähle, die zunehmend in Weinbergen zu finden sind. «Mit einem Drahtrahmen kann der Winzer im Vergleich zum Einzelpfahl 20 bis 30 Prozent Arbeitszeit sparen», sagte der Leiter Weinbau und Önologie beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel, Matthias Porten, in Bernkastel-Kues. Die traditionellen Pfähle aus Holz, an denen je eine Rebe wachse, seien auf dem Rückzug – und an der Mosel beispielsweise noch in schwer begehbaren, alten Lagen zu finden.

Was macht die Arbeit bei Metall und Draht leichter? «Die Triebe werde unter den Drähten einfach eingeschlauft», sagte Porten. Es gebe Haken, die nur umgesteckt werden müssten. Und: Man könne die Reihen mit den stabilen Metallpfählen gut mit dem Vollernter befahren. Bei Holz dagegen müsse man immer nageln – zudem gehe viel zu Bruch. Bei neuen Anlagen werde nur noch mit metallenen Pfählen und Draht gearbeitet, sagte Porten. In den vergangenen zehn Jahren seien so an der Mosel 30 bis 40 Prozent der Weinberge umgestellt worden.

Metall habe zudem im Vergleich zu Holz den Vorteil, dass es langlebiger sei. Bei den Pfählen gebe es einen Trend zu «Edelrost-Pfählen» aus Corten-Stahl. Sie sähen «aus wie verrostet» und seien nicht verzinkt, sagte Porten. Winzer Tobias Treis in Reil an der Mosel ist einer, der auf Corten-Pfähle setzt. 2011 und 2012 habe er bereits einen drei Hektar großen Weinberg, den Sorentberg, damit bestückt. «Das war der erste in ganz Deutschland mit Edelrost-Pfählen», sagte Treis.

(L'essentiel/dpa)