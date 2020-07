Hat der Eifel-​​Wolf erneut Schafe gerissen?

In Körperich nahe der luxemburgischen Grenze bei Vianden sind am Wochenende mehrere Weideschafe getötet worden, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Nachdem bereits letzte Woche Kälber und Schafe in der Verbandsgemeinde Arzfeld laut DNA-Probe die Opfer eines Wolfes wurden und es ähnliche Fälle im nahen Belgien gab, liegt die Vermutung nahe, dass auch die jüngst getöteten Tiere auf das Konto des Raubtiers gehen.

Nachdem die getöteten Schafe am Sonntagmorgen entdeckt wurden, wurden noch am selben Tag DNA-Proben entnommen, um die Todesursache beziehungsweise den Verursacher zu identifizieren. «Es sind im Moment alle sehr aufgeschreckt», wird Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel, im Trierischer Volksfreund zitiert. «Es muss eine Diskussion her: Was wollen wir? Wir können ja kein Fort Knox um die Schafherden bauen.»

(L'essentiel)