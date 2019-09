Pellinger Tunnel ist am Wochenende dicht

Der Landesbetrieb für Straßenbau im Saarland hat für das kommende Wochenende, 27. bis 29. September, die jährliche Wartung des Tunnels Pellinger Berg auf der A8 angekündigt. Aus diesem Grund wird der Tunnel zwischen Perl-Borg und Merzig-Wellingen am Freitagabend, 27. September, ab 18 Uhr in Fahrtrichtung Luxemburg gesperrt. Die Sperrung wird am Samstagmorgen gegen 7 Uhr wieder aufgehoben.

Am Samstag, 28. September, 18 Uhr werden dann beide Fahrtrichtungen der A8 zwischen Perl-Borg und Merzig-Wellingen gesperrt. Der Verkehr auf der Saarautobahn wird für die Dauer der Wartungsarbeiten auf der U 50 über die Ortschaften Wehingen, Tünsdorf, Büschdorf, Hellendorf und Borg zur Auffahrt Perl-Borg geführt. Aus Richtung Luxemburg wir der Verkehr am Samstag ab Perl-Borg von der A8 auf derselben Route vorbeigeführt. Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr sollen die Arbeiten enden, dann ist auch die Autobahn wieder in beide Richtungen befahrbar.