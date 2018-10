Hitzewelle setzt Zoo von Amnéville zu

Wir werden in diesem Jahr rund 400.000 Besucher haben. Das ist unser schlechtestes Jahr seit 1999. Ich rechne mit einem Umsatz von 14 Millionen Euro», erklärt Michel Louis, Direktor des Zoos von Amnéville im Républicain Lorrain.

Louis fürht die schwachen Zahlen auf bescheidene Osterferien, die Fußball-WM in Russland und die Hitzewelle im Sommer zurück: Im August haben wir teilweise 9000 Besucher. In diesem Jahr waren es machmal nur 900. Die drei Wochen, die besonders heiß waren, dürften uns etwa 1,6 Millionen Euro gekostet haben.»

Die Bilanz trifft den Zoo in einer denkbar schlechten Phase. Seit 2016 befindet sich die Anlage in einer Zwangsverwaltung. Es hat sich ein Schuldenberg in Höhe von 60 Millionen Euro angehäuft. Am 24. Oktober und am 16. November geht die Sache vor Gericht. «Ich mache mir keine Sorgenwegen diese Termine. Ich habe um eine außergewöhnliche Änderung des Rückzahlungsplans gebeten», sagt Louis.

(L'essentiel)