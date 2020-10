30-​​Jähriger sticht Mann nieder und ruft Polizei

Nach #Tötungsdelikt heute Morgen (22.10.2020) in #HomburgEinöd: #PolizeiSaarland nimmt 30-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Festgenommene hatte selbst gegen 07:10 Uhr über Notruf die Polizei verständigt. Die Ermittlungen dauern an. pic.twitter.com/WKe8dl4KoN — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) October 22, 2020

Im saarländischen Homburg ist ein 30-Jähriger nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt festgenommen worden. Der Mann habe am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr selbst den Notruf verständigt und angegeben, einen Mann mit einem Messer tödlich verletzt zu haben, sagte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums. Polizei und Notarzt hätten vor Ort in der Nähe eines Skateparks im Stadtteil Einöd tatsächlich die Leiche eines 29-jährigen Mannes gefunden. Der Tatverdächtige ließ sich demnach widerstandslos festnehmen.

Nach ersten Ermittlungen soll es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen sein. Warum die beiden Männer in Streit geraten sind, ist derzeit noch offen. In welcher Beziehung der 30-Jährige und das 29-jährige Opfer zueinander gestanden hätten, sei ebenfalls noch unklar, sagte die Sprecherin. Auch zur Identität des Opfers und zu dem Tatverlauf könnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der 30-Jährige soll am Donnerstag noch einem Haftrichter vorgeführt werden, um seine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt zu erreichen, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte.

(hoc/L'essentiel/DPA)