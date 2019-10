Angreifer mit Ork-​​Maske überfallen 63-​​Jährigen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im saarländischen Bexbach hat sich in der Nacht auf Montag ein brutaler Überfall ereignet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, klingelten mehrere maskierte Unbekannte an der Haustür eines 63 Jahre alten Mannes. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, schlugen die Täter unvermittelt auf ihn ein und überwältigten ihn.

Im Anschluss durchsuchten sie das Haus und stahlen Bank- und Kreditkarten sowie Bitcoins. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Bereich. Einer der Täter trug eine hell-beige Fantasy-Maske eines Orks aus dem Film «Der Herr der Ringe».

Zeugen, die in der Tatnacht zwischen 23 Uhr und 1 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Zweckdienliche Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst entgegengenommen.

(sw/L'essentiel)