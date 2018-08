Mächtiger 700-​​Kilo-​​Stier flieht vor Schlachter

Vielleicht ahnte der stattliche Bulle schon was ihm da bevorsteht: In Bausendorf (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist ein Stier abgehauen, als er gerade zum Schlachter gebracht werden sollte. Das rotbraune, 700 Kilogramm schwere Tier ist am Samstag in Richtung Kinderbeuern entflohen, teilte die Polizei mit.

Es sei unklar, ob das Tier nach seiner Flucht am Freitag in Bausendorf eine größere Distanz zurückgelegt habe oder sich in der Nähe versteckt halte. Trotz seiner Größe sei der Stier relativ scheu, könne aber auch aggressiv reagieren. Es werde nicht mehr aktiv nach ihm gesucht, sagte ein Polizeisprecher in Wittlich am Dienstag. Anhaltspunkte für seinen Aufenthaltsort gebe es nicht. Die Polizei und der Besitzer des Bullen warten demnach darauf, dass es von selbst wieder auftaucht oder er von Zeugen gesichtet wird, die sich bei den Ermittlern melden.

Die Polizei rät dazu, dem Stier nicht zu Nahe zu kommen. Der Stier könnte auf Menschen aggressiv reagieren und sein enormes Gewicht alleine sei bereits eine Gefahr. Wer den Stier sehe, solle umgehend die Polizei alarmieren.

(L'essentiel/dpa/ms)