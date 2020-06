Strohlager in der Pfalz abgebrannt

Ein Feuer hat die Strohlagerhalle eines Reitvereins in Neustadt an der Weinstraße zerstört. Die Flammen brachen laut Polizei am frühen Montagmorgen aus. Zwei Vereinsmitglieder und eine Polizistin brachten die Pferde aus dem Gefahrenbereich. Durch die starke Hitze erlitten die Retter leichte Verletzungen.

Rund 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Stallungen und weitere Lagerhallen verhindern. Nach rund drei Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. «Als Brandursache wurde ein technischer Defekt oder eine nächtliche Selbstentzündung der Strohballen ausgeschlossen», hieß es in einer Mitteilung.

(l'essentiel/dpa)