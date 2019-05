42.100 Rheinland-​​Pfälzer pendeln ins Ausland

42.100 Rheinland-Pfälzer pendeln regelmäßig zum Arbeiten ins Ausland. Das ergab eine Erhebung der Statistikbehörde Eurostat, nach der die Linke im Bundestag gefragt hatte und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Insgesamt machten sich demnach im vergangenen Jahr 282.100 deutsche Arbeitnehmer regelmäßig auf den Weg zu einer Arbeitsstelle im benachbarten Ausland.

In absoluten Zahlen gab es mit 78.300 Pendlern in Baden-Württemberg den größten Pendlerstrom über die Grenze, wobei die Schweiz hier die wichtigste Rolle spielen dürfte. In Nordrhein-Westfalen waren es 44.000 Auslandspendler, in Bayern 38.200. Nach Angaben von Eurostat ziehen Regionen mit höheren Löhnen und mehr freien Stellen Grenzgänger an.

(L'essentiel/dpa)