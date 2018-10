Verdächtige Tasche sorgt für Straßensperrungen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine herrenlose zugebundene Einkaufstasche vor einem Gerichtsgebäude in Trier hat am Donnerstagmorgen die Polizei auf den Plan gerufen. Eine junge Frau hatte sie dort abgestellt und sei dann gegangen, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Aus Sicherheitsgründen wurden große Teile der Umgebung abgesperrt, so ein Sprecher der Polizei. Von der Absperrung waren unter anderem auch zentrale Parkhäuser der Innenstadt betroffen.

Ein Sprengstoffhund konnte schließlich für Klarheit sorgen: Die Tasche war ungefährlich und lediglich mit Müll gefüllt. Sämtliche Sperrungen wurden aufgehoben, die Verkehrslage normalisiert sich langsam.

(L'essentiel/dpa)