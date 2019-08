Zwei Betrunkene fordern Geld von Polizisten

Zwei Betrunkene haben in der Innenstadt von Kaiserslautern Geld von einer Polizeistreife verlangt. Die beiden 43 Jahre alten Männer sprachen die zwei Polizisten am Mittwochabend an und drohten, «klauen zu gehen», wenn sie ihnen kein Geld gäben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die beiden Männer wurden daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen. Während einer der beiden recht schnell identifiziert werden konnte, musste der zweite wegen fehlender Ausweispapiere mit zur Dienststelle genommen werden, wo auch seine Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten.

Die beiden «Nachteulen» durften anschließend wieder gehen.

(l'essentiel/dpa)