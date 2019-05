Motorradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Binsfeld am Sonntag ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 42-Jährige bei einer Fahrt in einer Gruppe im Landkreis Bernkastel-Wittlich zu überholen, musste wegen Gegenverkehrs aber stark abbremsen.

Dabei stürzte er und wurde von einem Auto erfasst. Der Motorradfahrer starb am Unfallort. Zwei Insassen des Autos erlitten einen Schock.

(L'essentiel/dpa)