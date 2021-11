Rheinland-​​Pfalz baut «Brandmauer» gegen Corona

Nie waren so viele Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus infiziert - wegen der rasanten Ausbreitung des Erregers wird das gesellschaftliche Leben von kommendem Mittwoch an eingeschränkt. «Wir müssen diese Brandmauer gegen die hohen Infektionszahlen in den Nachbarländern noch höher ziehen», sagte am Freitag Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). «Wenn wir diese Welle brechen wollen, dann kommt es einmal mehr auf jeden und jede von uns an.» Es gelte nun, die Regeln zu verschärfen, gleichzeitig die Impfkampagne voranzutreiben und vor allem vulnerable Gruppen zu schützen.

Da einen Tag nach dem Bundestag auch der Bundesrat dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt hat, ist für die Landesregierung der Weg frei, um in diesen «Instrumentenkasten» zu greifen, wie es Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nannte: «Das sind 3G am Arbeitsplatz, 3G im öffentlichen Personennahverkehr und in den Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie 2G bei Freizeitveranstaltungen, Kultur, Hotel und Gastro und körpernahen Dienstleistungen». Also Zutritt nur für Genesene und Geimpfte. Am Arbeitsplatz und im ÖPNV reicht auch ein aktueller Testnachweis.

Die gesellschaftliche Teilhabe von nicht geimpften Menschen werde «massiv eingeschränkt», erklärte Hoch. Die Verordnung werde nur wenige Ausnahmefälle vorsehen, etwa generell für Kinder unter zwölf Jahren. Für ältere Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist 3G möglich. Die Details zu diesen Eckpunkten will das Kabinett unter Dreyers Führung am kommenden Dienstag in einer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung festschreiben. Diese soll dann am Mittwoch in Kraft treten.

(L'essentiel/dpa)