Videoüberwachung soll Gewalttaten eindämmen

Mit Videoüberwachung, Waffenverbotszonen und besserer Polizeiarbeit will das Saarland auf die wachsende Zahl von Messerangriffen reagieren – speziell an Brennpunkten wie Saarbrücken. Es seien «neue Maßnahmen» erforderlich, weil wir der Realität ins Auge schauen müssen», sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Donnerstag vor Journalisten. Anlass für die erweiterte Sicherheitsstrategie ist das erste «Lagebild Stichwaffen- und Messervorfälle», dessen Ergebnisse LKA-Chef Gerald Stock präsentierte.

Die bundesweit bislang einzigartige Untersuchung ergab den Angaben zufolge, dass die Zahl der «lagebildrelevanten» Fälle deutlich gestiegen ist: von 562 im Jahr 2016 auf 672 im vergangenen Jahr. Eine weitere Steigerung in diesem Jahr – laut Hochrechnung auf etwa 760 Fälle – wurde nicht ausgeschlossen.

Insgesamt verzeichnete das LKA in den 28 Monaten zwischen dem 1. Januar 2016 bis zum 30. April dieses Jahres 1490 Fälle. Schwerpunkte waren Saarbrücken (581), Neunkirchen (142) und Saarlouis (101). Untersucht wurden Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Bedrohungen und Gewaltdelikte auf öffentlichen Straßen und Plätzen und in Asylbewerberunterkünften.

Videoüberwachung an Brennpunkten

Mit 70 Prozent (842 Fälle) waren die deutschen Staatsangehörigen unter den Tätern am meisten vertreten. Die Nationalität von 289 Tätern war unbekannt. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei der Anteil an syrischen und afghanischen Tätern (122 beziehungsweise 36) überdurchschnittlich hoch gewesen, hieß es. Die Sonderauswertung ergab zudem, dass knapp 60 Prozent der Opfer Deutsche waren, zehn Prozent syrische Staatsangehörige. «Im Verhältnis zur Einwohnerzahl werden Afghanen und Syrer häufiger Opfer und Geschädigte eines Messerangriffs als Deutsche», erklärte Stock.

Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD) sah sich nach eigenen Worten durch die Ergebnisse in ihrer Forderung nach mehr Polizeipräsenz bestätigt. «Da sich die Übergriffe auf wenige und gut zu lokalisierende Stellen konzentrieren, sollte das Problem zu bewältigen sein», sagte sie. Der Innenminister habe die Polizeipräsenz im Zuge der Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt bereits tagsüber sichtbar verstärkt. Die von vielen Bürgern empfundene Unsicherheit konzentriere sich auf wenige Stellen in den Abend- und Nachtstunden. «Durch eine erhöhte Polizeipräsenz lässt sich das lösen», sagte Britz.

Laut Bouillon soll in einem Pilotprojekt die Videoüberwachung im kommenden Jahr an den Brennpunkten Johanneskirche und Bahnhofsvorplatz in Saarbrücken in Betrieb gehen. Auch die Möglichkeit, dauerhafte Waffenverbotszonen einzurichten, werde nun geprüft.

(L'essentiel/dpa)