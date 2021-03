Luxemburgisch-​​Kurse sind auf dem Vormarsch

«Wir haben gemerkt, dass es ein Pluspunkt ist, wenn man im Lebenslauf 'Luxemburgisch' hinzufügt», sagt Hélène Bontemps, Leiterin der Ausbildung am Institut Notre-Dame de la Providence in Thionville. Seit Oktober bietet die Schule für Schüler von der 5. bis zur 12. Klasse und sogar für BTS-Schüler Unterricht in der Sprache an. Diese außerschulische Aktivität (initiiert und finanziert von der Schule) nutzen derzeit etwa fünfzig Schüler. «Das ist ein guter Start», findet Hélène Bontemps.

Nur wenige Schulen in der Großregion bieten noch luxemburgische Sprachkurse an, obwohl es ein wertvoller Faktor ist, wenn es um den umkämpften Arbeitsmarkt im Großherzogtum geht. Im deutschen Perl gibt es ein deutsch-luxemburgisches Gymnasium, welches in enger Zusammenarbeit mit dem Großherzogtum entworfen wurde und betrieben wird.

Auch in Belgien gibt es mit der École secondaire de la vallée de l'Attert (ESVA) ein Angebot, welches ab September Schüler an die Sprache des Nachbarlandes heranführen soll. Der grenzüberschreitende Aspekt rückt somit in den Mittelpunkt.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)