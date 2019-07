495 Kilo Cannabis auf der A31 sichergestellt

Die Zollbeamte der Thionville Surveillance Brigade nennen ihre Beschlagnahmung «historisch». In einem in Litauen registrierten Lastwagen entdeckten sie am Freitag 495 Kilo Cannabisharz und 33 Kilo Cannabiskraut. Das berichtete France 3 am Montag. Der Coup gelang den Polizisten an der A31 bei Mondelange, etwa 40 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt.

Die Drogen waren gut verpackt: Das Cannabis steckte in schwarzen Kunststoffballen unter drei Schichten Zellophan, damit die Spürhunde es nicht riechen. Doch all das hat den Schmugglern am Ende nicht geholfen.

