Dreyer erneut zur Ministerpräsidentin gewählt

Die SPD-Politikerin Malu Dreyer ist zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz gewählt worden. Die 60-Jährige erhielt am Dienstag im Landtag in Mainz 55 von 101 Stimmen. Über genau so viele Abgeordnete verfügt ihre Ampel-Koalition.

Dreyers Sozialdemokraten hatten dank der Popularität der Landesmutter die Landtagswahl vom 14. März entgegen dem SPD-Bundestrend klar gewonnen. Wie schon in der vergangenen Legislaturperiode regiert Dreyer in einem Bündnis mit Grünen und Liberalen (FDP), das wegen der Parteifarben (Rot-Gelb-Grün) in Deutschland als Ampel-Koalition bezeichnet wird.

In dem südwestdeutschen, immer noch stark ländliche geprägten Bundesland stellt die SPD seit 1991 den Regierungschef. Zuvor war die Heimat des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (1982-1998) eine Hochburg der Christdemokraten gewesen.

(L'essentiel/DPA)