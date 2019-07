Flüchtige Gewalttäter in Metz verhaftet

Zwei von den luxemburgischen Behörden gesuchte Franzosen wurden am Mittwoch in Metz verhaftet, teilte der Staatsanwalt in einer Erklärung mit. Beide Männer werden am Donnerstag von den französischen Justizbehörden angehört. Die französische Polizei konnte die Flüchtigen nach mehrmonatiger Fahndung und enger Zusammenarbeit zwischen der cellule Recherche fugitifs de la police judiciaire luxembourgeoise und der Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) auf französischer Seite in die Finger bekommen.

Die beiden Männer wurden nach einem gewaltsamen Überfall am 3. Juli 2015 im Haus eines sehr alten Paares gesucht, bei dem die Opfer schwer verletzt wurden. Einer der am Mittwoch verhafteten Männer wurde zunächst von einem Bezirksgericht in Luxemburg wegen aller Straftaten freigesprochen, was durch das Berufungsgericht in erster Instanz wieder aufgehoben wurde. Am 27. März 2018 wurde eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren verhängt.

Die zweite verhaftete Person steht im Verdacht, in den gleichen Fall verwickelt gewesen zu sein. Wann und ob die Männer an die luxemburgischen Behörden übergeben werden, sei noch offen, so die Erklärung des Staatsanwalts.r von Frankreich an Luxemburg übergeben werden, heißt es in der Erklärung des Staatsanwalts.

(L'essentiel)