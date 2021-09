Tesla knackt den Porsche-​​Rekord in der «grünen Hölle»

Am gestrigen Donnerstag hat der E-Auto-Bauer Tesla einen neuen Weltrekord für Elektroautos im Serienzustand auf der Nordschleife des Nürburgrings aufgestellt. Das brandneue Tesla Model S Plaid erreichte eine Rundenzeit von 7 Minuten, 30 Sekunden und 909 Hundertstel, wobei die offizielle Rekordzeit etwas langsamer war (7 Minuten, 35 Sekunden und 579 Hundertstel). Porsche hatte im Sommer 2019 mit seiner Elektro-Limousine Taycan eine Zeit von 7 Minuten und 42 Sekunden erreicht und damit einen Weltrekord für Serienautos aufgestellt.

CEO Elon Musk postete den neuen Rekord bereits am Donnerstagabend auf Twitter. Der Tesla-Boss forcierte den Weltrekord-Versuch mehrfach, seit die deutsche Traditionsmarke ihren Rekord aufgestellt hat. Erst mit dem runderneuerten Model S Plaid, welches in unter 2 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer sprintet, gelang die Rekord-Fahrt durch die «grüne Hölle» nun. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit betrug dabei 269 Stundenkilometer.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht