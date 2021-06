Älterer Mann fährt ungebremst in Vorgarten

In Konz-Roscheid, nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze, ist am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr ein Auto in einem Wohngebiet ungebremst in einen Vorgarten gerauscht. Nach einem medizinischen Notfall hat der Fahrer des Wagens – ein älterer Mann – die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug durchbrach daraufhin die kleine Gartenmauer und eine Hecke und kam kurz vor der Hauswand zum Stehen.

Der Fahrer des Wagens wurde von den Rettungssanitätern versorgt, die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden, die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

(L'essentiel)