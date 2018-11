Rollstuhlfahrer bewusstlos geschlagen

Ein Rollstuhlfahrer ist in seiner Wohnung in Trier überfallen und bewusstlos geschlagen worden. Mit Verletzungen im Gesicht und am Kopf sei der 73-Jährige in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Von den drei Tätern fehlte zunächst jede Spur.

Sie hatten am Mittwochnachmittag bei dem Mann geklingelt. Da er über die Gegensprechanlage mit seinem Spitznamen angeredet wurde, ging er von dem Besuch eines Bekannten aus. Einer der ihm unbekannten Täter schlug ihn bewusstlos, schließlich wurde seine Wohnung durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

(L'essentiel/dpa)