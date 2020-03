Hose runter, Bodenvergleich!

Der Versuch ist nicht neu, aber wohl das erste Mal, dass er so nahe am Großherzogtum stattfindet. Der Naturpark «Vallée de l'Attert», der in Belgien in der gleichnamigen Gemeinde an der Grenze zu Luxemburg liegt, hat einen großen Wettbewerb mit dem Titel «Slip du Parc» gestartet.

Der am Freitag, den 28. Februar, gestartete Wettbewerb ist auch ein Experiment und wird von den belgischen Medien übertragen. Ziel ist es, herauszufinden, wie intakt und gesund der Boden im eigenen Garten ist. Dafür werden die Slips, die man im Naturpark abholen kann am Mittwoch, den 1. April eingegraben. Am Dienstag, den 2. Juni, können die Slips ausgegraben und zum Naturpark gebracht werden, wo sie an einer Wäscheleine aufgehängt werden.

Genau 62 Tage lang werden die kleinen lebenden Organismen also die Gelegenheit haben, in Aktion zu treten und die vergrabenen Unterhosen zu zersetzen. Im besten Fall wird das Ergebnis am Ende des Experiments deutlich zu sehen sein: Je beschädigter die Unterhose ist, desto gesünder ist wohl auch Ihr Boden.