Sperrung ignoriert – Fahrer landet in Moselhochwasser

Absperrung ignoriert, Wassertiefe unterschätzt: Der Fahrer eines Transporters hat am Freitag auf der K134 bei Lieser an der Mosel so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Wie die örtliche Polizei mitteilt, ist sein Fahrzeug im Moselhochwasser gegen 7 Uhr liegen geblieben und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang die Verkehrsteilnehmer darauf hin, sich an bestehende Beschilderungen und Sperrungen zu halten, um somit unnötige Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden.

(sw/L'essentiel)