Saarländer-​​Trio mit 84 Kilogramm Pilzen erwischt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die drei Saarländer waren am Mittwochabend im Pfälzer Wald unterwegs, sie wollten Pilze sammeln. Da die Männer ihr Auto in einer unübersichtlichen Kurve der Autobahnauffahrt abstellten, wurde die Polizei auf sie aufmerksam. Das teilte die Sembacher Polizei am Freitag mit.

Ein Streifenwagen stoppte die Pilz-Truppe und bei der anschließenden Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht. Der Kofferraum des Wagens war vollgestopft mit Pilzen. Die Waage auf der Wache zeigte eine Ausbeute von 84 Kilogramm an.

Die Ausreden der drei Männer konnten die Beamten allerdings nicht überzeugen. Auf die Sammler kommen Anzeigen und Bußgelder zu. Denn ohne Genehmigung sei das Sammeln in diesen Mengen verboten, wie die Beamten in ihrer Mitteilung betonten.

(L'essentiel)