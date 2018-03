War es Mord? Junger Mann tot in Wohnung gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Mann im Alter zwischen 22 und 23 Jahren ist am Sonntagabend erschossen in seiner Wohnung in Sarralbe (F) aufgefunden worden. Das meldet der Républicain lorrain.

Die Sicherheitskräfte waren vor Ort mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nach den Untersuchungen des Gerichtsmediziners wurden Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Weitere Details zu dem Vorfall sind bislang nicht bekannt.

(L'essentiel)