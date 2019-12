Autofahrerin fährt Grundschülerin an und flieht

Ein sechsjähriges Mädchen wurde auf dem Heimweg in Völklingen von einem Auto erfasst. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag kurz vor ein Uhr. Auf dem Schulweg von der Grundschule Bergstraße kommend, wollte das Mädchen in der Poststraße die Straßenseite wechseln. Dabei wurde sie von einem hellblauen Auto erfasst und am rechten Bein verletzt.

Am Steuer des Wagens saß, nach Aussage der Sechsjährigen, eine ältere Frau. Statt anzuhalten und nach dem Mädchen zu sehen, fuhr die Autofahrerin einfach davon.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise geben können darum, sich unter +49 6898 2020 zu melden.

(L'essentiel)