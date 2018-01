«Weiß nicht, wie man einem Monster Fragen stellt»

Etwas mehr als drei Jahre nach der Tat beginnt in Arlon am heutigen Montag der langerwartete Prozess um die ermordete Béatrice Berlaimont. Dem 30-jährigen Jérémy Pierson wird vorgeworfen, die damals 14-Jährige entführt, mehrmals vergewaltigt und unter grausamen Umständen Ende 2014 getötet zu haben.

«Ich habe keine Angst vor dem Prozess», sagt Isabelle Hustin, Mutter von Beatrice Berlaimont, gegenüber belgischen Medien. «Wir warten seit drei Jahren darauf und sind nun entschlossen. Ich muss auch jetzt noch für meine Tochter da sein und will endlich Gerechtigkeit. Ich erwarte, dass er die Höchststrafe bekommt. Ich habe keine Fragen an Jérémy Pierson, weil ich nicht weiß, wie man einem Monster Fragen stellt.»

Dimitri Soblet, der Anwalt des Angeklagten, der vor Beginn des Prozesses von L' essentiel befragt wurde, sagte, dass sich Pierson in einem «konstruktiven» Zustand befinde. «Wir müssen die Regeln der Prozessordnung beachten und uns dafür einsetzen, dass die zwölf Geschworenen unvoreingenommen in den Prozess gehen und dementsprechend ihr Urteil fällen. Das wird sehr schwierig. Wie in jedem Prozess, gibt es auch in diesem Spannungen. Die Emotionen in Arlon und der Region sind groß. Wir alle sind schockiert vom Schicksal dieses jungen Mädchens, das zu früh sterben musste», so der Anwalt weiter.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)