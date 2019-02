Vermisster Junge taucht 20 Jahre später wieder auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Simon Lembi verschwand vor 20 Jahren im Alter von 14 Jahren in der Nähe von Brüssel. Wie die Staatsanwaltschaft der belgischen Hauptstadt bestätigte, wurde er nun lebend gefunden. Details über die unerwartete Wendung in dem in Vergessenheit geratenen Fall gibt es noch keine.

Der heute 33-jährige Lembi war einige Tage vor seinem Verschwinden mit seiner Familie aus Angola angereist. Als er am Abend des 12. November 1999 in ein centre d'accueil ging, kam er von dort nicht mehr nach Hause. Alle Spuren wurden von der Polizei berücksichtigt, vom Unfall bis zu einer möglichen Straftat. Eine Pressekonferenz soll im Laufe des Tages weitere Informationen liefern.

(L'essentiel)