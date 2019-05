Knast für 213-​​fachen Missbrauch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist eine grausam hohe Zahl: Ein Mann wird wegen Nötigung in 100 Fällen sowie wegen Vergewaltigung in 95 Fällen angeklagt. Jetzt stand der 33-Jährige vor Gericht. Ihm wurde schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen. Am Dienstag ist das Urteil gefallen. Wie der Trierische Volksfreund berichtet, muss der Angeklagte für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Die Taten geschahen zwischen 2013 und 2018 im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Hier soll der mutmaßliche Täter ein minderjähriges Mädchen schwer genötigt und vergewaltigt haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Es kommt noch schlimmer: Zweimal soll der Angeklagte das Opfer gezwungen haben, mit anderen Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Aus all dem ergeben sich 213 Taten, die ihm zur Last gelegt werden.

Das Mädchen war im Tatzeitraum zwischen 13 und 18 Jahren alt. Seit November 2018 sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Im Prozess wurde er zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht.

(L'essentiel)