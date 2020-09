EDF meldet Zwischenfall in AKW Cattenom

Das Atomkraftwerk in Cattenom nahe der luxemburgischen Grenze hat der französischen Behörde für nationale nukleare Sicherheit einen Zwischenfall der Stufe eins gemeldet, der am Mittwochmorgen auch an den Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) weitergeleitet wurde. Demnach trat das Problem in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der Ebene der Produktionseinheit drei auf.

Nach Angaben des Kraftwerksbetreibers Électricité de France (EDF), haben die Teams «die Produktionsanlage in Anwendung unserer Betriebsvorschriften nach Störungen in einem Schaltschrank» abgeschaltet. Aufgrund von anderen Wartungsarbeiten sollte der fragliche Reaktor nach EDF-Angaben ohnehin am vergangenen Wochenende abgeschaltet werden.

Keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlage

Inzwischen sei die Fehlfunktion behoben worden, die Diagnose und Reparatur abgeschlossen. Da die vorgeschriebene Frist für die Wartungsarbeiten überschritten gewesen sei, war das Werk verpflichtet, über den Vorfall zu informieren. Die EDF versichert allerdings, dass es «keine Auswirkungen auf die Sicherheit der Anlagen» gegeben habe.

Die internationale Bewertungsskala für nukleare Ereignisse (INES-Skala) sieht sieben Stufen vor: Von Störung (1), Störfall (2), ernster Störfall (3), Unfall (4), ernster Unfall(5), schwerer Unfall (6) bis hin zum katastrophalen Unfall (7).

