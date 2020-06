«Ungewöhnliche» Vulkan-​​Aktivität nahe Luxemburg

In der Eifel erhöht sich der Boden nahe der Grenze zu Luxemburg und Belgien nach einer im Geophysical Journal International veröffentlichten Studie um bis zu einem Millimeter pro Jahr. Auf einer geologischen Zeitskala sei dieser Wert «enorm», heißt es in Futura Sciences. Der Anstieg sei zehnmal stärker, als der durchschnittliche Wert der letzten 800.000 Jahre. «Keine andere Region in Nordwesteuropa weist ähnliche Werte auf», erklärt Corné Kreemer, der Hauptautor der Studie.

Die letzte Eruption in der Eifel liegt mehr als 11.000 Jahre zurück. Doch in den letzten Jahren haben mehrere Hinweise die Wissenschaftler alarmiert. Es gab Gasfreisetzungen und kleine Erdbeben unter dem Laacher See in der Nähe von Koblenz. Auch in mehreren umliegenden Gebieten wurden anormale Bodenerhebungen festgestellt.

Corné Kreemer und seine Kollegen haben mit Tausenden von GPS-Stationen die horizontalen und vertikalen Bodenbewegungen in einem großen Gebiet von Spanien bis Schweden gemessen. Sie stellten fest, dass die Ausdehnung in einem großen Gebiet, das sich auf die Eifel konzentriert und auch Luxemburg, Ostbelgien und die südlichen Niederlande umfasst, viel schneller als in der Vergangenheit zunimmt, und dass dieser Anstieg auch mit einer erheblichen horizontalen Ausdehnung (bis zu 0,33 Millimeter pro Jahr) verbunden ist.

Landesamt sieht keine Gefahr

Diese Oberflächendeformationen könnten nach Ansicht der Forscher mit dem Vorhandensein eines sogenannten Plumes in Verbindung gebracht werden, einem Aufstrom von heißen Gesteinen aus dem Erdmantel. Dies bedeutet nicht, dass eine Eruption unmittelbar bevorsteht, so die Forscher. Aber «wenn etwas passieren sollte, wäre es angesichts der Bevölkerungsdichte rund um die Eifel katastrophal», warnt Corné Kreemer in einem Interview.

In Rheinland-Pfalz sei das Erdbebenmonitoring in diesem Jahr bereits verstärkt worden, in der Eifel seien die Maßnahmen nochmals intensiviert worden, so Futura Sciences. Die Behörden versuchen derweil zu beruhigen: «Ich sehe keine Gefahr für Mensch und Infrastruktur, auch nicht in den nächsten 1000 Jahren», sagt Thomas Dreher vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz.

