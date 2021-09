Neunjähriger stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag in der Saarbrücker Europagalerie aus dem zweiten Obergeschoss zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde der Junge mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Als die alarmierten Rettungskräfte und die Polizei am Unfallort eintrafen, fanden sie den weinenden Jungen im Erdgeschoss auf dem Steinboden neben der Rolltreppe – umringt von mehreren Ersthelfern und seiner Familie. Nach der direkt eingeleiteten Ersten Hilfe wurde der lebensgefährlich verletzte Junge auf die Kinderintensivstation des Klinikums Saarbrücken verlegt. Auch die Mutter des Kindes und eine Augenzeugin mussten medizinisch betreut werden.

Mehrere Passanten beobachten den Sturz

Den ersten Ermittlungen nach war das Kind zusammen mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern zum Einkaufen in die Saarbrücker Europagalerie gekommen. Beim Versuch auf dem Handlauf der Rolltreppe nach unten zu fahren, verlor der Junge das Gleichgewicht, kippte vornüber und fiel zwölf Meter in die Tiefe. Mehrere Passanten und Mitarbeiter ansässiger Ladengeschäfte beobachteten den Sturz des Jungen. Viele eilten anschließend ins Erdgeschoss um dem Kind zu helfen.

Derzeit wird der Neunjährige immer noch im Klinikum Saarbrücken behandelt. Der Kriminaldienst Saarbrücken hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Fremdverschulden wird derzeit jedoch nicht angenommen.

(L'essentiel)