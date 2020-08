Kunde droht Angestellten wegen 1,80 Euro

Ein 60-jähriger Mann sorgte am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Metz für Unruhe. Der Bahnkunde wollte ursprünglich am Schalter eine Fahrkarte kaufen. Daraufhin bat ihn die Mitarbeiterin das Ticket am Automaten zu lösen. Der bereits erzürnte Mann bat daraufhin eine weitere Mitarbeiterin um Hilfe, wie Le Républicain Lorrain berichtet.

Wenig später ging der Kunde zurück zum Schalter. Er behauptete, dass sein Wechselgeld am Automaten von jemandem gestohlen worden sei und forderte die 1,80 Euro am Schalter zurück. Als die Frau am Schalter ihm erklärte, dass dies nicht möglich sei, wurde er aggressiv.

Als er von einer zweiten Angestellten angesprochen wurde, geriet er außer sich. Er schubste die beiden Frauen und drohte zuzuschlagen. Außerdem nahm er seine Schutzmaske ab und versuchte, die Frauen anzuspucken. Der Mann wurde schließlich von Sicherheitsbeamten festgenommen, bevor er der Polizei ausgeliefert wurde.

(L'essentiel)