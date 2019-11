Zwei Rechtsextreme wollten Macron töten

Zwei neue Verdächtige wurden im Département Moselle in der Untersuchung eines geplanten Angriffs auf Präsident Emmanuel Macron am Freitag durch einen Antiterrorrichter vor Gericht gestellt. Das wurde aus einer gerichtlichen Quelle berichtet und bestätigte Informationen des Parisien.

Die beiden 30- und 45-Jährigen wurden am Dienstag im Département Moselle verhaftet und auf Ersuchen der Ermittlungsrichter in Polizeigewahrsam genommen, so die Quellen. Vier rechtsextreme Anhänger einer Gruppe namens «The Barjols» sind in diesem Fall bereits seit einem Jahr angeklagt, zwei von ihnen befinden sich in Untersuchungshaft.

(L'essentiel/afp)