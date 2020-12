Polizei rettet Welpen aus illegalem Handel

Am Wochenende hat die saarländische Polizei einen illegalen Welpenhandel hochgehen lassen. Am Samstag retteten die Beamten acht Hundewelpen verschiedener Rassen aus einer Saarbrücker Wohnung, die sich zum Teil in einem «desolaten Gesundheitszustand» befanden, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Den Hinweis hatte die Polizei von einem Käufer, der sich auf das Inserat des Welpenhändlers in einer Wochenzeitung gemeldet hatte, erhalten. Auf ihn wirkten die Umstände des Kaufs unseriös – unter anderem konnte der Verkäufer nicht alle notwendigen Unterlagen vorweisen. Um den Verdächtigen zu überführen, fingierte die Polizei ein weiteres Treffen mit ihm, bei dem sie dann die Welpen befreiten. Sie wurden zur Versorgung in Tierkliniken gebracht. Der Verkäufer muss sich nun wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

(mei/L'essentiel)