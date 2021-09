Frau baut Unfall mit 3,18 Promille – Führerschein weg

3,18 Promille schon am frühen Abend: Diesen Atemalkoholwert hat die Polizei Bernkastel-Kues am Donnerstag bei einer 60-Jährigen Autofahrerin gemessen, die in einen Verkehrsunfall in Ürzig an der Mittelmosel verwickelt war. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen, die sich beim Vorbeifahren gestreift hatten, dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen, hieß es.

(L'essentiel/DPA )