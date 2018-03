Ehe für alle ist in Saarbrücken ein Hit

Die Ehe für alle wird in den großen Städten von Rheinland-Pfalz und im Saarland unterschiedlich stark angenommen. Das zeigen die Zahlen der Standesämter bis Mitte März. Seit 1. Oktober können schwule und lesbische Paare genau wie heterosexuelle Paare heiraten, mit allen Rechten und Pflichten.

In Mainz wurden seither zehn gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen, 57 Lebenspartnerschaften wurden in Ehen umgewandelt, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. Durchschnittlich heiraten jährlich etwa 850 Paare in der Stadt. Seit Oktober haben sich in Koblenz sechs gleichgeschlechtliche Paare trauen lassen. 31 Lebenspartnerschaften wurden in Ehen umgewandelt, wie die Stadt mitteilte. In Koblenz werden jährlich etwa 600 Ehen geschlossen.

In Trier gaben sich seit Oktober insgesamt sieben gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Ein Sprecher sagte, es gab in der Stadt seither 37 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften in Ehen. Im vergangenen Jahr wurden in der Stadt 599 Ehen geschlossen. Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern sind für die kommenden Monate mehrere Trauungstermine gleichgeschlechtlicher Ehen beim Standesamt geplant. Seit Oktober haben sich 9 Paare trauen lassen, 10 mal wurden Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt.

In Ludwigshafen haben sich seit Oktober vier gleichgeschlechtliche Paare trauen lassen. 36 Paare ließen ihre Partnerschaften in Ehen umwandeln, wie ein Sprecher mitteilte. In der Industriestadt heiraten im Durchschnitt 500 Paare jährlich.

Besonders viele Heiratswillige gab es in Saarbrücken. Seit Oktober verzeichnete das Standesamt 60 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften in Ehen. Außerdem gaben sich 19 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. Im Durchschnitt heiraten in der Landeshauptstadt zwischen 950 und 1000 Paare im Jahr.

Bundestag und Bundesrat hatten die Ehe für alle kurz vor der Sommerpause 2017 beschlossen, also die völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller mit heterosexuellen Partnerschaften, einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts.

