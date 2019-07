Mann stirbt bei Unfall in Waldwisse

Bei einem Verkehrsunfall in Gongelfangen (Waldwisse), unweit der deutschen Grenze, ist am Dienstagmorgen ein 46-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann, der allein in seinem Auto fuhr, verlor aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve der Route départementale 64 die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die französische Tageszeitung Le Républicain Lorrain berichtet.

Ein anderer Autofahrer entdeckte das Unfallfahrzeug gegen 5 Uhr morgens in einem Feld und alarmierte die Rettungsdienste. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Fahrer, der aus Waldwisse stammt, vertarb noch an der Unfallstelle.

(L'essentiel)